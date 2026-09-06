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Человек погиб при атаке дрона на авто в Белгородской области

Ведомости

В селе Головчино Грайворонского округа беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате погиб мужчина, тяжело ранена женщина, сообщил региональный оперативный штаб.

«Мужчина от полученных травм скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье», – говорится в публикации оперштаба на платформе Max.

Находившаяся в машине женщина получила проникающее ранение живота, открытые переломы рук и множественные осколочные ранения. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Автомобиль полностью сгорел.

5 сентября мирный житель погиб в результате удара ВСУ в Белгородском округе. В шести округах – Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском – пострадали 15 человек, из них двое детей. 

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