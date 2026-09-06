На 59-м году жизни умер актер Константин Сироткин

Профессиональная карьера артиста началась в театре-кабаре «Летучая мышь», где он выступал с 1996 по 2001 г. Затем последовал период работы в мюзиклах. В 2002–2003 гг. он участвовал в ансамблевых сценах постановки «Норд -Ост», в 2003 г. – в мюзикле «Иствикские ведьмы». В 2004 г. исполнил роли Воробьянинова и Горького в мюзикле «Двенадцать стульев».