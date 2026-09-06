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На 59-м году жизни умер актер Константин Сироткин

Ася Султанова

На 59-м году жизни скончался актер театра и кино Константин Сироткин, пишет «АиФ».

Артист умер 2 сентября, причины смерти не называются.

Сироткин родился 16 июня 1968 г. С 1979 по 1987 г. он учился во Фрунзенском хореографическом училище, которое окончил с дипломом артиста балета. В 1991 г. он завершил обучение в РАТИ на курсе Г.П. Ансимова, получив профессиональную актерскую подготовку.

Профессиональная карьера артиста началась в театре-кабаре «Летучая мышь», где он выступал с 1996 по 2001 г. Затем последовал период работы в мюзиклах. В 2002–2003 гг. он участвовал в ансамблевых сценах постановки «Норд -Ост», в 2003 г. – в мюзикле «Иствикские ведьмы». В 2004 г. исполнил роли Воробьянинова и Горького в мюзикле «Двенадцать стульев».

В 2004 г. стал актером театра «На Басманной». Сироткин снимался в кино с конца 90-х. Самыми популярными проектами с его участием были «Склифосовский-1» и «Морозова-2».

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