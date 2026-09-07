Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,843+0,47%BISVP9,82+0,2%CHKZ16 500-0,3%IMOEX2 255,64+0,1%RTSI820,65+0,1%RGBI113,81+0,01%RGBITR774,32+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Школьникам будут показывать патриотические мини-фильмы

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С шестого по 11 классы в контексте «Разговоров о важном» будут показывать фильмы патриотической направленности. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».

«По всей стране проходят уроки "Разговоры о важном" в новом формате, когда мы показываем небольшие короткие фильмы о наших героях, которые объединяют нашу страну», – заявил министра. Как сообщил Кравцов, всего для нового курса было снято 83 мини-фильма о героях-соотечественниках.

Он отметил, что сегодня дети смотрят картину о российском промышленнике Николае Путилове, который всю жизнь посвятил служению родине. В рамках этого фильма школьникам хотят показать, что человек может выйти победителем из любой ситуации, если любит свою страну. По его словам, очень важно, чтобы дети брали пример с реальных людей. Кроме того, он дополнил, что те же фильмы начнут показываться и пятиклассникам в рамках урока «Духовно-нравственная культура России».

29 мая аналитический центр ВЦИОМ предоставил результаты опроса, согласно которым более 80% подростков положительно воспринимают проведение «Разговоров о важном». Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно – 4%. Такая же доля учащихся (4%) затруднились дать ответ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь