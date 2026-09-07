Школьникам будут показывать патриотические мини-фильмы

Он отметил, что сегодня дети смотрят картину о российском промышленнике Николае Путилове, который всю жизнь посвятил служению родине. В рамках этого фильма школьникам хотят показать, что человек может выйти победителем из любой ситуации, если любит свою страну. По его словам, очень важно, чтобы дети брали пример с реальных людей. Кроме того, он дополнил, что те же фильмы начнут показываться и пятиклассникам в рамках урока «Духовно-нравственная культура России».