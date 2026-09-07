Школьникам будут показывать патриотические мини-фильмы
С шестого по 11 классы в контексте «Разговоров о важном» будут показывать фильмы патриотической направленности. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».
«По всей стране проходят уроки "Разговоры о важном" в новом формате, когда мы показываем небольшие короткие фильмы о наших героях, которые объединяют нашу страну», – заявил министра. Как сообщил Кравцов, всего для нового курса было снято 83 мини-фильма о героях-соотечественниках.
Он отметил, что сегодня дети смотрят картину о российском промышленнике Николае Путилове, который всю жизнь посвятил служению родине. В рамках этого фильма школьникам хотят показать, что человек может выйти победителем из любой ситуации, если любит свою страну. По его словам, очень важно, чтобы дети брали пример с реальных людей. Кроме того, он дополнил, что те же фильмы начнут показываться и пятиклассникам в рамках урока «Духовно-нравственная культура России».
29 мая аналитический центр ВЦИОМ предоставил результаты опроса, согласно которым более 80% подростков положительно воспринимают проведение «Разговоров о важном». Скорее отрицательно к этим занятиям относятся 8% респондентов, а отрицательно – 4%. Такая же доля учащихся (4%) затруднились дать ответ.