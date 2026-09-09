Два человека погибли при пожаре на складе в Щелкове
Два человека погибли в результате возгорания на складе в городе Щелково Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет (СК) региона.
Тела были обнаружены после ликвидации пожара. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты. Также СК планирует назначить судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Ранним утром 9 сентября пожар вспыхнул в складских помещениях в подмосковном Щелкове по адресу ул. Заводская, 2. Здание использовалось для хранения пластиковой продукции. Огонь распространился внутри ангара и охватил фасад здания. Причина возгорания неизвестна.
29 августа пожар вспыхнул на территории механического завода в Павловском Посаде. На складе предприятия загорелись коробки с моторным маслом. Пламя также охватило фасад здания.