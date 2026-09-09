Два человека погибли при пожаре на складе в Щелкове

Тела были обнаружены после ликвидации пожара. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.