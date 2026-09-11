Генпрокуратура направила в суд иск к «Уральским заводам»

Третьими лицами по иску проходят входящие в группу предприятия, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, «Ростех», Росимущество и ООО «Евразийский регистратор». По данным агентства, иск поступил 10 сентября, однако суд пока не принял его к производству. Требование прокуратуры и основания обращения в суд сейчас не раскрываются.