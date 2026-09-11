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Генпрокуратура направила в суд иск к «Уральским заводам»

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы» и 12 физлицам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Третьими лицами по иску проходят входящие в группу предприятия, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, «Ростех», Росимущество и ООО «Евразийский регистратор». По данным агентства, иск поступил 10 сентября, однако суд пока не принял его к производству. Требование прокуратуры и основания обращения в суд сейчас не раскрываются.

Среди ответчиков указаны бывший генеральный директор ФПГ «Уральские заводы» Виталий Шурыгин, а также Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина.

Как пишет «РИА Новости», сейчас ФПГ «Уральские заводы» управляет ООО «Управляющая компания ФПГ». Доля Шурыгина в нем составляет 40%, еще по 15% принадлежит Ольге, Веронике и Нине Шурыгиным и Перепелице. В число учредителей ФПГ входят АО «Уральские радиостанции», ООО «Эбиус», ОО «УК ФПГ «Уральские заводы», Сарапульский радиозавод, Сарапульский электрогенераторный завод, ЗАО «Инвестком» и два физлица.

АО «Уральские заводы» – ведущее российское предприятие полного цикла, которое специализируется на разработке и производстве цифровых систем и средств радиосвязи стандарта DMR под брендом «Эрика».

28 января Генпрокуратура изъять активы в размере 45 млрд руб. одного из крупнейших в России производителей цемента – холдинга «Новоросцемент», принадлежащего бизнесмену Льву Кветному, в казну государства. Иск в Арбитражный суд Краснодарского края подал заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев. Ответчиками по делу выступают кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции».

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