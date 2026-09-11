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Экс-министр связи и массовых коммуникаций Никифоров объявлен в розыск

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров объявлен в розыск, следует из базы данных МВД РФ.

«Никифоров Николай Анатольевич. <...> Разыскивается по статье УК», – сказано в базе розыска МВД.

4 сентября «Коммерсантъ» писал, что Никифорову заочно предъявили обвинения по делу о финансовой пирамиде Finiko, которая действовала с 2019 по 2021 гг.

Ему вменяли ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество). Следствие считает, что именно Никифоров был организатором финансовой пирамиды, похитившей 5 млрд руб. у 8000 вкладчиков. Согласно материалам следствия, сотрудники пирамиды заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили.

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