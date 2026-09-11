Экс-министр связи и массовых коммуникаций Никифоров объявлен в розыск
Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров объявлен в розыск, следует из базы данных МВД РФ.
«Никифоров Николай Анатольевич. <...> Разыскивается по статье УК», – сказано в базе розыска МВД.
4 сентября «Коммерсантъ» писал, что Никифорову заочно предъявили обвинения по делу о финансовой пирамиде Finiko, которая действовала с 2019 по 2021 гг.
Ему вменяли ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество). Следствие считает, что именно Никифоров был организатором финансовой пирамиды, похитившей 5 млрд руб. у 8000 вкладчиков. Согласно материалам следствия, сотрудники пирамиды заманивали клиентов обещаниями выгодных инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты с гарантированной прибылью, однако фактических вложений не производили.