В аварии под Архангельском погибли 13 человек, среди них трое детей
Число погибших в аварии с участием автобуса и лесовоза в Приморском округе Архангельской области выросло до 13 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Погиб водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще 8 пассажиров маршрутки находятся в больнице.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение и объезд места ДТП. Рано утром 12 сентября движение по трассе полностью восстановили.
СУ СК РФ по Архангельской области возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи ищут очевидцев аварии.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что региональные власти окажут семьям погибших и пострадавших в ДТП необходимую помощь.
7 сентября в результате аварии на Ставрополье погибли четыре человека, среди них был ребенок. Это произошло на 11-м км автодороги Новоалександровск – Кропоткин в районе поселка Южный.