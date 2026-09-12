В аварии под Архангельском погибли 13 человек, среди них трое детей

Число погибших в аварии с участием автобуса и лесовоза в Приморском округе Архангельской области выросло до 13 человек, среди них трое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Погиб водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще 8 пассажиров маршрутки находятся в больнице.