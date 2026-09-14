Чернышенко на МФМ рассказал о возможностях для молодежи
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на марафоне «Знание. Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Он рассказал об учебе, науке и самореализации в России, развитии ИИ и международном сотрудничестве.
Чернышенко подчеркнул, что Россия открыта талантам со всего мира: каждый, кто уважает страну и ее ценности, может найти здесь второй дом. Он поприветствовал сестер-блогеров с Гаити с аудиторией 18,5 млн подписчиков, которых впечатлили масштаб страны и отзывчивость жителей. Сирийский блогер Мухаммед Исмаил заявил о желании переехать в Россию.
Вице-премьер сообщил, что научная инфраструктура будет открыта иностранным партнерам: в 2026 г. стартовали исследования на семи станциях Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), до конца года запустят еще 20 на реакторе ПИК и коллайдере NICA. К 2030 г. в российских вузах должны учиться не менее 500 000 иностранных студентов, к 2036 г. планируется создать 40 кампусов мирового уровня, сказал вице-премьер. Чернышенко также напомнил, что по правилам фиджитал-спорта, разработанным в России, соревнуются представители более 120 стран.
13 сентября состоялась торжественная церемония открытия МФМ. Фестиваль объединит 10 000 участников из 191 страны. Среди них – 5000 иностранных граждан, включая 1000 подростков от 14 до 17 лет. В этом году на участие поступило более 113 000 заявок. Впервые иностранцы подали на 32 000 заявок больше, чем россияне. Программа фестиваля продлится до 17 сентября. Она охватывает культурное, спортивное и образовательное направления. Отдельные треки предусмотрены для добровольческих, социальных и медийных инициатив.