Чернышенко на МФМ рассказал о возможностях для молодежи

Вице-премьер сообщил, что научная инфраструктура будет открыта иностранным партнерам: в 2026 г. стартовали исследования на семи станциях Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), до конца года запустят еще 20 на реакторе ПИК и коллайдере NICA. К 2030 г. в российских вузах должны учиться не менее 500 000 иностранных студентов, к 2036 г. планируется создать 40 кампусов мирового уровня, сказал вице-премьер. Чернышенко также напомнил, что по правилам фиджитал-спорта, разработанным в России, соревнуются представители более 120 стран.