В РФ с помощью ИИ восстановили 80 000 документов о геноциде советского народа
За полгода работы Национального портала памяти жертв геноцида советского народа было восстановлено 80 000 документов о погибших от преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.
По ее словам, ключевую роль в восстановлении документов сыграл искусственный интеллект. Он был обучен на рукописных письмах периода Великой Отечественной войны и материалах немецких и американских архивов. Разработчиками стали молодые айти-специалисты – студенты университета «Сириус», МФТИ и др. Они далеки от истории, но получили возможность реализовать себя в сохранении исторической памяти, сказала руководитель наццентра.
Факт геноцида мирных жителей и военнопленных на временно оккупированной территории СССР был признан в ходе судебных процессов 2024–2025 гг., напомнила Малышева. Число погибших составило более 8,2 млн человек – и сотрудники наццентра исторической памяти планируют идентифицировать каждого. Еще недавно установление всех жертв казалось невозможным из-за неполноты учета и утраты документов во время войны, отметила Малышева.