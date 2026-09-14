В РФ с помощью ИИ восстановили 80 000 документов о геноциде советского народа

По ее словам, ключевую роль в восстановлении документов сыграл искусственный интеллект. Он был обучен на рукописных письмах периода Великой Отечественной войны и материалах немецких и американских архивов. Разработчиками стали молодые айти-специалисты – студенты университета «Сириус», МФТИ и др. Они далеки от истории, но получили возможность реализовать себя в сохранении исторической памяти, сказала руководитель наццентра.