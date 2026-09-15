Лантратова: за четыре месяца из плена вернулись 663 российских военных

Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Последний из них состоялся 26 августа по схеме 10 на 10, уточнила Лантратова. Также в рамках гуманитарного сотрудничества в Россию удалось вернуть 76 документов, три семьи и семь мирных граждан. Некоторые из них – жители Курской области, отметила омбудсмен.