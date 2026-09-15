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Лантратова: за четыре месяца из плена вернулись 663 российских военных

Ведомости
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Метцель / ТАСС

После назначения Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека в РФ из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих. Об этом Лантратова рассказала на Федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Украиной, институты омбудсменов продолжают взаимодействие – и это единственный канал обмена информацией между странами, сказала Лантратова. Она подчеркнула, что сегодня работа уполномоченных сосредоточена на ряде гуманитарных направлений, включая воссоединение разлученных конфликтом семей.

Всего с момента вступления в должность нового омбудсмена Россия и Украина провели пять обменов военнопленными. Последний из них состоялся 26 августа по схеме 10 на 10, уточнила Лантратова. Также в рамках гуманитарного сотрудничества в Россию удалось вернуть 76 документов, три семьи и семь мирных граждан. Некоторые из них – жители Курской области, отметила омбудсмен.

Пост уполномоченного по правам человека Лантратова заняла 14 мая 2026 г. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия» и поддержала фракция «Единая Россия», а в ходе думского голосования за назначение Лантратовой проголосовал 301 депутат. Ранее она занимала должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Институт уполномоченного возглавляла Татьяна Москалькова.

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