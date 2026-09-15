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Главная / Общество /

Глава Роспотребнадзора отметила стабильность эпидобстановки

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия готова к вакцинации против гриппа, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россия – единственная страна в мире, где выделяют такое количество средств, чтобы привить более половины совокупного населения», – подчеркнула она, дополнив, что в РФ вакцинация проходит гораздо более спокойно, чем в ряде других стран.

По ее словам, вакцины в достаточном количестве уже поступают в регионы. Попова отметила, что в течение двух с половиной месяцев удастся привить всех, кто в этом нуждается.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин 15 сентября, в День санитарно-эпидемиологической службы, встретится с Поповой. Он подчеркнул важность работы санитарно-эпидемиологической службы для России. По его словам, представители инстанции проявили героизм во времена пандемии коронавируса.

Член-корреспондент РАН Ольга Ткачева заявила, что вакцины против пневмококка, гриппа или других инфекций могут продлить жизни пожилым людям. По словам Ткачевой, раньше о вакцинах против инфекций не думали в таком контексте, однако сейчас это часть геропротекции (системы мер, направленных на замедление старения).

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