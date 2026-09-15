Глава Роспотребнадзора отметила стабильность эпидобстановки
Россия готова к вакцинации против гриппа, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Россия – единственная страна в мире, где выделяют такое количество средств, чтобы привить более половины совокупного населения», – подчеркнула она, дополнив, что в РФ вакцинация проходит гораздо более спокойно, чем в ряде других стран.
По ее словам, вакцины в достаточном количестве уже поступают в регионы. Попова отметила, что в течение двух с половиной месяцев удастся привить всех, кто в этом нуждается.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин 15 сентября, в День санитарно-эпидемиологической службы, встретится с Поповой. Он подчеркнул важность работы санитарно-эпидемиологической службы для России. По его словам, представители инстанции проявили героизм во времена пандемии коронавируса.
Член-корреспондент РАН Ольга Ткачева заявила, что вакцины против пневмококка, гриппа или других инфекций могут продлить жизни пожилым людям. По словам Ткачевой, раньше о вакцинах против инфекций не думали в таком контексте, однако сейчас это часть геропротекции (системы мер, направленных на замедление старения).