Глава Роспотребнадзора отметила стабильность эпидобстановки

Член-корреспондент РАН Ольга Ткачева заявила, что вакцины против пневмококка, гриппа или других инфекций могут продлить жизни пожилым людям. По словам Ткачевой, раньше о вакцинах против инфекций не думали в таком контексте, однако сейчас это часть геропротекции (системы мер, направленных на замедление старения).