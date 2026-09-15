Патриарх передал частицу мощей Александра Невского в храм Мосгордумы
Патриарх Кирилл в ходе богослужения передал частицу мощей Александра Невского в домовый храм князя, находящийся на территории Московской городской Думы. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в пресс-службе патриарха.
По словам собеседника агентства, после этого у патриарха состоялась встреча с депутатами Мосгордумы. В ходе своего выступления он подчеркнул, что храм является местом для молитвы работников городской Общественной палаты и членов столичного парламента.
«Убежден, что состоявшаяся сегодня передача в храм частицы мощей святого благоверного князя станет зримым напоминанием о духовном присутствии великого воина», – отметил патриарх Кирилл. Он также дополнил, что князь Александр Невский станет примером для тех, кто служит во благо своей стране.
В 2023 г. государственный Эрмитаж передал Александро-Невской лавре часть мемориального комплекса гробницы Александра Невского. В соответствии с договором весь комплекс гробницы передается в безвозмездное временное пользование на 49 лет. В документе закреплен целый набор правил относительно обеспечения сохранности гробницы.