Патриарх передал частицу мощей Александра Невского в храм Мосгордумы

«Убежден, что состоявшаяся сегодня передача в храм частицы мощей святого благоверного князя станет зримым напоминанием о духовном присутствии великого воина», – отметил патриарх Кирилл. Он также дополнил, что князь Александр Невский станет примером для тех, кто служит во благо своей стране.