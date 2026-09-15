Руководителей «Рус-строя» приговорили к трем годам колонии-поселения
В Москве приговорили к трем годам лишения свободы гендиректора ООО «Рус-строй» Левона Абьяна и фактического владельца компании Карена Кучукяна по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Абьян и Кучукян признаны виновными по чч. 2, 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Приговоренные будут отбывать наказание в колонии-поселении.
Следствие и суд установили, что руководители организации создали формальный документооборот с подконтрольными фирмами. В налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями, после чего документы направлялись в налоговый орган.
По данным следствия, с декабря 2019 г. по март 2021 г. фигуранты уклонились от уплаты в бюджет налога на общую сумму свыше 1 млрд руб. В ходе расследования ущерб от преступных действий был возмещен более чем на 850 млн руб.