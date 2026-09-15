Григоренко: ИИ автоматизирует 70% операций в МФЦ

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасения по поводу ИИ реальны. Он считает, что ошибка в управлении ИИ может привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС. Медведев предложил странам определить общие принципы регулирования искусственного интеллекта.