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Григоренко: ИИ автоматизирует 70% операций в МФЦ

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Искусственный интеллект облегчит обработку около 70% запросов в кол-центрах МФЦ, заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи (МФМ).

«В кол-центрах и МФЦ практически по всей стране используется искусственный интеллект. Он помогает автоматизировать до 70% типовых операций и обращений», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Григоренко, подобные меры помогут сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах, поскольку ИИ справится со стандартными и повторяющимися запросами клиентов. Как отметил зампред правительства, сейчас ИИ активно используется в разных сферах.

Согласно результатам исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованных 14 сентября, 65% организаций реализуют практические меры поддержки применения ИИ в научных работах. При этом в вузах такие меры внедряются активнее – 76% против 49%.

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасения по поводу ИИ реальны. Он считает, что ошибка в управлении ИИ может привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС. Медведев предложил странам определить общие принципы регулирования искусственного интеллекта.

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