Григоренко: ИИ автоматизирует 70% операций в МФЦ
Искусственный интеллект облегчит обработку около 70% запросов в кол-центрах МФЦ, заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи (МФМ).
«В кол-центрах и МФЦ практически по всей стране используется искусственный интеллект. Он помогает автоматизировать до 70% типовых операций и обращений», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Григоренко, подобные меры помогут сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах, поскольку ИИ справится со стандартными и повторяющимися запросами клиентов. Как отметил зампред правительства, сейчас ИИ активно используется в разных сферах.
В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасения по поводу ИИ реальны. Он считает, что ошибка в управлении ИИ может привести к масштабному ущербу – например, к столкновению самолетов или уничтожению АЭС. Медведев предложил странам определить общие принципы регулирования искусственного интеллекта.