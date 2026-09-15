Григоренко: цифровым ID в Мах пользуются более 9 млн человек
Цифровым ID мессенджера Мах пользуются более 9 млн человек. Об этом в интервью ИС «Вести» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге (МФМ) заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.
«На сегодняшний день у нас так называемый цифровой ID – цифровой документ в мессенджере Max – уже создали более 9 млн человек. То есть это 9 млн, которые пользуются цифровыми документами для подтверждения возраста, для покупок, для каких-то бытовых вещей», – сказал он.
По словам Григоренко, граждане заинтересованы в использовании подобных возможностей. Он добавил, что сейчас правительство собирается внедрить в приложение цифровые документы – в первую очередь водительские права и свидетельство о рождении.
31 августа в Минцифры России сообщили, что водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД QR-коды водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в Max. Электронные документы не заменят бумажные, водители смогут пользоваться ими по желанию.