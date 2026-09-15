Григоренко: цифровым ID в Мах пользуются более 9 млн человек

«На сегодняшний день у нас так называемый цифровой ID – цифровой документ в мессенджере Max – уже создали более 9 млн человек. То есть это 9 млн, которые пользуются цифровыми документами для подтверждения возраста, для покупок, для каких-то бытовых вещей», – сказал он.