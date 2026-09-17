Суд продлил арест обвиняемому в фейках об армии блогеру Илье Ремесло

9 сентября Приморский суд зарегистрировал в отношении Ремесло уголовное дело о распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), писал ТАСС. В июле Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу, и в конце августа Мосгорсуд подтвердил законность этого решения. Ремесло свою вину отрицает.