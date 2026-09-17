Суд продлил арест обвиняемому в фейках об армии блогеру Илье Ремесло
Приморский суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Ремесло пробудет под стражей до 8 марта. Ходатайство блогера об изменении меры пресечения было отклонено. Открытое слушание по делу начнется в 14:00 мск 23 сентября.
9 сентября Приморский суд зарегистрировал в отношении Ремесло уголовное дело о распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), писал ТАСС. В июле Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу, и в конце августа Мосгорсуд подтвердил законность этого решения. Ремесло свою вину отрицает.