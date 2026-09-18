Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ролдугин родился 28 сентября 1951 г. в Сахалинской области. С отличием окончил Ленинградскую консерваторию, а затем ассистентуру-стажировку у профессора Анатолия Никитина. С 1974 по 1984 г. был артистом Заслуженного коллектива России – Академического Симфонического оркестра Ленинградской филармонии им. Д.Д. Шостаковича под управлением Евгения Мравинского. С 1984 по 2003 г. был первым солист-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра.