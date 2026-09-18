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Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Санкт-Петербургского «Дома музыки», виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Ролдугин удостоен награды за заслуги в культуре и искусстве, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Ролдугин родился 28 сентября 1951 г. в Сахалинской области. С отличием окончил Ленинградскую консерваторию, а затем ассистентуру-стажировку у профессора Анатолия Никитина. С 1974 по 1984 г. был артистом Заслуженного коллектива России – Академического Симфонического оркестра Ленинградской филармонии им. Д.Д. Шостаковича под управлением Евгения Мравинского. С 1984 по 2003 г. был первым солист-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра.

В 2003–2004 гг. Ролдугин был ректором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. С 2006 г. он стал художественным руководителем «Дома музыки» в Санкт-Петербурге. С 2015 г. является председателем правления и учредителем фонда «Талант и успех».

В 1980 г. Ролдугин стал лауреатом Международного конкурса виолончелистов «Пражская весна». В 2011 г. за большой вклад в отечественное музыкальное искусство и подготовку музыкально-педагогических кадров С. Ролдугин награжден орденом Почета.

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