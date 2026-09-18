Восьмилетний ребенок погиб в Белгородской области, подняв взрывоопасный предмет

По словам главы Белгородской области, предмет сдетонировал в руках ребенка. Шуваев обратился к жителям региона и напомнил, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных вещей необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по единому номеру диспетчерской службы 112. Трогать и поднимать такие предметы ни в коем случае нельзя, добавил губернатор.