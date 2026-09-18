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Восьмилетний ребенок погиб в Белгородской области, подняв взрывоопасный предмет

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В поселке Ракитное в Белгородской области 8-летний мальчик погиб, когда поднял найденный во дворе частного дома взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатор региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, предмет сдетонировал в руках ребенка. Шуваев обратился к жителям региона и напомнил, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных вещей необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по единому номеру диспетчерской службы 112. Трогать и поднимать такие предметы ни в коем случае нельзя, добавил губернатор.

16 июля в Льговском районе Курской области 77-летняя женщина получила тяжелые ранения после того, как у нее в руках взорвался снаряд, который она подняла в поле.

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