Восьмилетний ребенок погиб в Белгородской области, подняв взрывоопасный предмет
В поселке Ракитное в Белгородской области 8-летний мальчик погиб, когда поднял найденный во дворе частного дома взрывоопасный предмет. Об этом сообщил врио губернатор региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.
По словам главы Белгородской области, предмет сдетонировал в руках ребенка. Шуваев обратился к жителям региона и напомнил, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных вещей необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по единому номеру диспетчерской службы 112. Трогать и поднимать такие предметы ни в коем случае нельзя, добавил губернатор.
16 июля в Льговском районе Курской области 77-летняя женщина получила тяжелые ранения после того, как у нее в руках взорвался снаряд, который она подняла в поле.