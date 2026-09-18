Режиссер Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов
Минюст России включил в реестр иностранных агентов кинорежиссера Андрея Звягинцева. Также в реестр внесены проект «Анархист-35», публицист Михаил Шевелев, казахский активист Ержан Тургумбай, блогер Павел Иванов.
При этом из реестра исключены ООО «Алая буква» и ООО «Институт нейрокогнитивных исследований» в связи с ликвидацией.
Звягинцев родился 6 февраля 1964 г. в Новосибирске, окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища и ГИТИС. Известность ему принес фильм «Возвращение» (2003), получивший две «Ники», двух «Золотых львов» – как лучший фильм и за режиссерский дебют – и двух «Золотых орлов». В 2014 г. его «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар», в 2017 г. «Нелюбовь» получила Приз жюри Каннского фестиваля, а в 2018 г. режиссер вошёл в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.
Его последняя картина «Минотавр» получила Гран-при Каннского фестиваля. С 2022 г. Звягинцев живет во Франции.
- Как сообщает Минюст, Звягинцев участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти, взаимодействовал с иноагентами и живет за пределами РФ.
Иванов распространял недостоверные сведения о решениях власти и избирательной системе, участвовал в распространении материалов иноагентов, получал финансирование из иностранных источников.
Тургумбай призывал к нарушению территориальной целостности РФ, распространял недостоверную информацию о власти и РПЦ, выступал против СВО. Шевелев распространял недостоверные сведения о решениях власти и участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательной организации.
Проект «Анархист-35» распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию, выступал против СВО; его владелец включен в реестр, руководство ведется из-за рубежа.