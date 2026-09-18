Режиссер Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов

Звягинцев родился 6 февраля 1964 г. в Новосибирске, окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища и ГИТИС. Известность ему принес фильм «Возвращение» (2003), получивший две «Ники», двух «Золотых львов» – как лучший фильм и за режиссерский дебют – и двух «Золотых орлов». В 2014 г. его «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке и номинации на «Оскар», в 2017 г. «Нелюбовь» получила Приз жюри Каннского фестиваля, а в 2018 г. режиссер вошёл в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.