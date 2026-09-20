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В Ленинском округе Подмосковья при атаке БПЛА пострадали пять человек

Ведомости

Ночью Ленинский городской округ Московской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения дронов и их обломков повреждены жилые дома в Молоково, Мильково и Андреевском. По предварительным данным, госпитализированы пять человек, сообщил глава округа Станислав Каторов.

«Они находятся в больнице и им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил глава округа.

Основной удар пришелся на поселок Молоково. Там повреждения получили дома на улицах Спортивная, Василия Молокова, Школьная, Ленина, а также в частном секторе на улице Красная Слобода и в проезде Солнечный. Всего в этом населенном пункте пострадало 12 адресов.

Также зафиксированы разрушения в деревнях Мильково и Андреевское. На местах происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят обследование всех указанных адресов. После завершения аварийно-спасательных работ будет проведена оценка ущерба и организована помощь жителям.

Каторов призвал граждан, чье имущество пострадало, но не попало в опубликованный список, сообщать об этом через комментарии или специального бота. Он также напомнил о важности соблюдения конфиденциальности: публиковать персональные данные пострадавших, их телефоны, а также фото и видео с мест происшествий запрещено.

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках.

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