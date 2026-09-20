В Ленинском округе Подмосковья при атаке БПЛА пострадали пять человек

Каторов призвал граждан, чье имущество пострадало, но не попало в опубликованный список, сообщать об этом через комментарии или специального бота. Он также напомнил о важности соблюдения конфиденциальности: публиковать персональные данные пострадавших, их телефоны, а также фото и видео с мест происшествий запрещено.