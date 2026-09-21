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Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае

Инна Шульгина

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа», выполнявший санитарный рейс из Байкита, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Госпитализированы фельдшер и бортмеханик, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиаперевозчика.

Два других члена экипажа от госпитализации отказались. Всего на борту находились три члена экипажа и фельдшер.

Пострадавших доставили в Подкаменную Тунгуску, откуда борт Ан-24 перевез их в Красноярск. Тем же бортом отправили ребенка, к которому направлялся санитарный рейс, – он находится в инфекционном отделении краевой больницы.‍

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 23:00 по местному времени (19:00 мск) Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Суломай Эвенкийского муниципального района при выполнении санрейса по маршруту Байкит – Суломай. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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