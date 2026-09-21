Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавиа», выполнявший санитарный рейс из Байкита, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Госпитализированы фельдшер и бортмеханик, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиаперевозчика.