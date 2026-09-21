Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии

В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Общий ущерб Республике Коми по делу оценили в 4,5 млрд руб. Ключевым активом стала птицефабрика «Зеленецкая» стоимостью 2,4 млрд руб. В июне 2020 г. предприятие полностью вернули в собственность региона.