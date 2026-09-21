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Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии

Ксения Наумчик
Антон Денисов / РИА Новости
Антон Денисов / РИА Новости

Бывший губернатор республики Коми Вячеслав Гайзер вышел из исправительной колонии после отбытия назначенного ему наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гайзер покинул ИК-6 в Тверской области после истечения срока заключения. Официально наказание завершилось 18 сентября 2026 г., однако точная дата освобождения бывшего главы региона из колонии не уточняется.

В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Общий ущерб Республике Коми по делу оценили в 4,5 млрд руб. Ключевым активом стала птицефабрика «Зеленецкая» стоимостью 2,4 млрд руб. В июне 2020 г. предприятие полностью вернули в собственность региона.

Гайзер возглавлял Республику Коми до сентября 2015 г. По обвинению в создании преступного сообщества он и другие фигуранты дела, включая бывшего заместителя Алексея Чернова, были оправданы.

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