Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии
Бывший губернатор республики Коми Вячеслав Гайзер вышел из исправительной колонии после отбытия назначенного ему наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Гайзер покинул ИК-6 в Тверской области после истечения срока заключения. Официально наказание завершилось 18 сентября 2026 г., однако точная дата освобождения бывшего главы региона из колонии не уточняется.
В июне 2019 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Общий ущерб Республике Коми по делу оценили в 4,5 млрд руб. Ключевым активом стала птицефабрика «Зеленецкая» стоимостью 2,4 млрд руб. В июне 2020 г. предприятие полностью вернули в собственность региона.
Гайзер возглавлял Республику Коми до сентября 2015 г. По обвинению в создании преступного сообщества он и другие фигуранты дела, включая бывшего заместителя Алексея Чернова, были оправданы.