Число жертв пожара в Стерлитамаке выросло до четырех
Число погибших из-за пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке возросло до четырех. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила ТАСС.
«По уточненным данным, пострадали восемь человек, из которых четверо погибших, четырех госпитализировали», – заявили в ведомстве.
22 сентября пожар возник в ТЦ на ул. Коммунистическая, д. 70 около 11:26 мск. По предварительным данным, возгорание началось в помещениях на втором этаже. В результате были эвакуированы 17 человек, в том числе один ребенок.
Прокуратура Стерлитамака организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также оценку действий уполномоченных контрольно-надзорных органов, включая принятие превентивных мер и контроль за устранением ранее выявленных нарушений.
Также Следственный комитет России (СКР) по Башкирии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работают следователи и криминалисты СК, сотрудники МВД и экстренных служб.