«Аэрофлот» опроверг сообщения о вспышке заболевания в офисе на Арбате
Информация о вспышке заболевания среди сотрудников «Аэрофлота» в офисе на Арбате не соответствует действительности. Об этом сообщили в авиакомпании, комментируя сообщения, распространившиеся в Telegram-каналах и других информационных ресурсах.
Как отметили в «Аэрофлоте», среди сотрудников данного офиса выявлен единичный случай заболевания в легкой форме. В авиакомпании уточнили, что после выявления инфекционного заболевания в офисе провели стандартные профилактические мероприятия в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Кроме того, у нескольких сотрудников зафиксировали обычную форму ОРВИ, что, по данным авиакомпании, характерно для этого времени года. В компании подчеркнули, что выявленные случаи не свидетельствуют о вспышке заболевания среди работников.
Ранее Telegram-каналы писали, что несколько человек в московской штаб-квартире «Аэрофлота» на Арбате якобы заразились туберкулезом.