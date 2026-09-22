Гражданину Чехии дали 13 суток за пикет на Красной площади

«Суд установил, что Пламинек в дневное время 20 сентября вышел к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади, держа в руках плакат с надписью на английском языке тематического содержания, то есть совершил действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.