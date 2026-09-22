Гражданину Чехии дали 13 суток за пикет на Красной площади
Тверской суд Москвы арестовал гражданина Чехии Михаила Пламенека на 13 суток и назначил ему штраф в размере 60 000 руб. за пикет у Мавзолея Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ) и назначил штраф в 40 000 руб. Также Пламенеку вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка пикетирования). Согласно данной статье, он был оштрафован на 20 000 руб. Кроме того, суд признал гражданина Чехии виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил административный арест на 13 суток.
«Суд установил, что Пламинек в дневное время 20 сентября вышел к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади, держа в руках плакат с надписью на английском языке тематического содержания, то есть совершил действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что во время задержания сотрудниками полиции Пламинек оказал сопротивление.
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