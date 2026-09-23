В Якутии рассмотрят вопрос о введении режима ЧС из-за пожара на ГРЭС

Пожар на территории Нерюнгринской ГРЭС начался 22 сентября, сообщили в управлении МЧС по Якутии. Загорелась трансформаторная подстанция и кабель-канал. Предварительная площадь пожара составляла 40 кв м. Один работник 1993 г. р. получил отравление угарным газом. Пламя повредило трансформаторную подстанцию, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи на общей площади 90 кв. м. К тушению привлекались 51 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 41 человек личного состава и 10 единиц техники.