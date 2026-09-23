В Якутии рассмотрят вопрос о введении режима ЧС из-за пожара на ГРЭС
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поручил рассмотреть вопрос о возможности введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия решений после пожара на Нерюнгринской ГРЭС. Об этом он написал в своем канале в Max.
По словам Николаева, на Нерюнгринской ГРЭС сохраняется сложная ситуация. На место выехал министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, а 24 сентября в Нерюнгри прибудет председатель правительства республики Кирилл Бычков.
«В районе задействованы все необходимые силы и средства. Важно как можно быстрее восстановить устойчивое теплоснабжения от станции, в том числе по временной схеме. Особое внимание теплоснабжению жилых домов и социальных объектов», – сообщил Николаев.
Пожар на территории Нерюнгринской ГРЭС начался 22 сентября, сообщили в управлении МЧС по Якутии. Загорелась трансформаторная подстанция и кабель-канал. Предварительная площадь пожара составляла 40 кв м. Один работник 1993 г. р. получил отравление угарным газом. Пламя повредило трансформаторную подстанцию, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи на общей площади 90 кв. м. К тушению привлекались 51 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 41 человек личного состава и 10 единиц техники.
Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.