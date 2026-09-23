Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI864,79+0,33%RGBI112,39-0,04%CNY Бирж.12,613+0,1%IMOEX2 307,74+0,33%RGBITR768,920%
Главная / Общество /

В Якутии рассмотрят вопрос о введении режима ЧС из-за пожара на ГРЭС

Инна Шульгина

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поручил рассмотреть вопрос о возможности введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Нерюнгри и Серебряном Бору для оперативного принятия решений после пожара на Нерюнгринской ГРЭС. Об этом он написал в своем канале в Max.

По словам Николаева, на Нерюнгринской ГРЭС сохраняется сложная ситуация. На место выехал министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, а 24 сентября в Нерюнгри прибудет председатель правительства республики Кирилл Бычков.

«В районе задействованы все необходимые силы и средства. Важно как можно быстрее восстановить устойчивое теплоснабжения от станции, в том числе по временной схеме. Особое внимание теплоснабжению жилых домов и социальных объектов», – сообщил Николаев.

Пожар на территории Нерюнгринской ГРЭС начался 22 сентября, сообщили в управлении МЧС по Якутии. Загорелась трансформаторная подстанция и кабель-канал. Предварительная площадь пожара составляла 40 кв м. Один работник 1993 г. р. получил отравление угарным газом. Пламя повредило трансформаторную подстанцию, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи на общей площади 90 кв. м. К тушению привлекались 51 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 41 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь