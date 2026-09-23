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Главная / Общество /

ФАС создаст цифровую базу на основе ИИ

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) планирует создать единую цифровую базу на основе искусственного интеллекта (ИИ) в 2026 г. Об этом на семинаре-совещании территориальных органов службы, расположенных в СЗФО, заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Решение направлено на ускорение работы всех подразделений ведомства и исключение противоречий внутри ФАС.

«В 2026 г. мы создаем цифровой дашборд-контроллер функций на базе искусственного интеллекта. Система объединит все территориальные органы, центральный аппарат, аккумулирует все решения в единую базу», – сказал он (цитата по ТАСС).

Шаскольский добавил, что ФАС намерена создать «экосистему профессиональных знаний». Он отметил, что дополнительно будет работать специализированный сайт с письмами-разъяснениями регуляторов, планами территориальных органов и тематическими обзорами.

В прошлом году экс-генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что прокуратура использует ИИ для прогнозирования ситуации с преступностью и противодействия ей. Он отметил, что у ведомства уже есть наработки в этой сфере.

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