Верховный суд подготовил концепцию реформы суда присяжных
Верховный суд РФ выступил с инициативой масштабного реформирования института суда с участием присяжных заседателей. Концепцию представил судья ВС РФ, председатель судебного состава Судебной коллегии по уголовным делам Сергей Зеленин на круглом столе «Перспективы реформирования суда с участием присяжных заседателей в РФ», прошедшем в Российском государственном университете правосудия имени В.М. Лебедева. Концепция предполагает отход от классической англосаксонской модели и возвращение к континентальной традиции смешанных коллегий.
«Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 1990-х гг., работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, – все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства», – заявил Зеленин.
В качестве главного новшества предлагается объединить профессионального судью и присяжных в одну коллегию, сократив число присяжных до четырёх человек. «Представляется обоснованным соединить в одной комиссии профессионального судью и присяжных заседателей, сократив их количество до четырех человек во всех органах суда, районных и приравненно к областным», – пояснил судья. Председательствующий сможет давать разъяснения присяжным в совещательной комнате, что повысит стабильность вердиктов.
Реформа также предусматривает упрощение процедуры за счет отказа от разделения судебного следствия на части. «Постоянно присяжные ходят туда-сюда: то в совещательную комнату на время разрешения процессуальных вопросов, то возвращаются <…>. Но у присяжных может возникнуть в связи с этим сомнение в том, что от них скрывают какую-то важную часть судебного разбирательства. Никто им не разъясняет, из-за чего это происходит», – отметил Зеленин.
Планируется оптимизировать и стадию отбора: отказаться от роспуска коллегии ввиду тенденциозности как «излишнего и неэффективного института», а также разрешить участие лицам старше 65 лет при наличии желания и здоровья. Кроме того, предлагается сократить напутственное слово председательствующего, исключив дублирование обвинения и позиций сторон. «Возложение на председательствующего обязанности привести содержание обвинения, предъявленного подсудимому, может вызвать критику с учетом роли суда, который не является органом уголовного преследования и не выступает на стороне обвинения», – пояснил судья.
Зеленин подчеркнул, что действующая модель была искусственно перенесена из англо-американской системы. «Разделение присяжных и профессионального судьи, в том числе компетенции, является преимущественно атрибутом англосаксонской системы права, чуждой континентальной традиции», – заявил он. В дореволюционной России суд присяжных действовал лишь в крупных городах, тогда как сейчас в стране около 1800 районов, где право на суд присяжных должно быть гарантировано.
В мае председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов заявил, что одной из проблем в мировой юстиции является отсутствие цифрового правосудия. Он отметил, что на многих участках сохраняются устаревшая техника и дефицит серверного оборудования. В связи с этим было решено провести адаптацию мировых судов к возможностям портала «Госуслуги», включая дистанционное участие в процессах и получение судебной корреспонденции. Корреспонденцию на «Госуслугах» сотрудники начали получать с 1 июня 2026 г.