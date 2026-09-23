Верховный суд подготовил концепцию реформы суда присяжных

Реформа также предусматривает упрощение процедуры за счет отказа от разделения судебного следствия на части. «Постоянно присяжные ходят туда-сюда: то в совещательную комнату на время разрешения процессуальных вопросов, то возвращаются <…>. Но у присяжных может возникнуть в связи с этим сомнение в том, что от них скрывают какую-то важную часть судебного разбирательства. Никто им не разъясняет, из-за чего это происходит», – отметил Зеленин.