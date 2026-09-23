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Суд рассмотрит иск Роскомнадзора о приостановлении работы журнала «Market Power»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Чертановский районный суд Москвы принял к производству административный иск Роскомнадзора о приостановлении деятельности периодического печатного издания журнала «Market Power». Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Согласно исковому заявлению, СМИ зарегистрировано обществом с ограниченной ответственностью «ЭкспертИнвест». Участником компании является Дмитрий Хотимский, которому принадлежит 80% доли в обществе.

Роскомнадзор указывает, что участник «ЭкспертИнвеста» имеет гражданство Израиля. В ведомстве считают, что это обстоятельство нарушает требования ч. 1 ст. 19.1 закона «О средствах массовых информациях».

По данным сайта Мосгорсуда, заседание по этому делу запланировано на 27 октября.

Market Power – это российский комикс-журнал и аналитический проект об инвестициях, экономике и фондовом рынке, запущенный в сентябре 2021 г.

Хотимский, который имеет 80%-ю долю в «ЭкспертИнвест», является сооснователем Совкомбанка и братом первого зампреда и совладельца банка Сергея Хотимского.

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