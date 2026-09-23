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Умер музыкальный критик Сергей Соседов

Ксения Наумчик
Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Булкин/ТАСС

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов умер в возрасте 58 лет. Об этом «РИА Новости» сообщили в окружении журналиста.

Собеседник уточнил, что Соседова не стало в 16:41. В окружении критика также сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай. Соседов упал с лестницы и разбился насмерть.

Соседов родился 23 января 1968 г. в Москве. Он окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работал в газете «Вечерняя Москва», а также сотрудничал с различными изданиями в качестве музыкального обозревателя.

Широкую известность критик получил благодаря участию в телевизионных музыкальных проектах. Соседов входил в состав жюри украинского шоу «X Factor», а также российских программ «Суперстар!», «Ты – суперстар!» и «Суперстар! Возвращение». Он также был ведущим программы «За гранью» на НТВ. Кроме того, музыкальный критик занимался преподавательской деятельностью и выступал в качестве эксперта по вопросам российской и зарубежной музыки.

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