Умер музыкальный критик Сергей Соседов

Широкую известность критик получил благодаря участию в телевизионных музыкальных проектах. Соседов входил в состав жюри украинского шоу «X Factor», а также российских программ «Суперстар!», «Ты – суперстар!» и «Суперстар! Возвращение». Он также был ведущим программы «За гранью» на НТВ. Кроме того, музыкальный критик занимался преподавательской деятельностью и выступал в качестве эксперта по вопросам российской и зарубежной музыки.