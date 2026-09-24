Путин назвал Форум объединенных культур значимым событием

Путин назвал Форум объединенных культур значимым событиемПрезидент поприветствовал участников мероприятия
XII Санкт-Петербургский международный Форум объединенных культур является значимым мероприятием для культурной жизни России и мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участников, организаторов и гостей форума.
По его словам, за годы работы форум приобрел высокий авторитет и объединил представителей литературы, искусства, творческих профессий и экспертного сообщества из разных стран.
Путин отдельно отметил тему форума – «Объединенные культуры – общие ценности». Президент подчеркнул роль культуры в укреплении взаимопонимания между людьми и народами, сохранении исторической памяти и передаче духовных и нравственных ориентиров. По его словам, уважение к традициям и самобытности друг друга, а также открытый и равноправный диалог помогают находить точки соприкосновения даже в сложных условиях.
Российский лидер также выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивной и созидательной атмосфере. Он подчеркнул, что мероприятие должно способствовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества и запуску новых совместных проектов. Президент также отметил насыщенную деловую и культурную программу форума и пожелал его участникам плодотворной работы и успехов.
Форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября в Санкт-Петербурге.
Зампредседателя правительства и председатель организационного комитета форума Татьяна Голикова говорила, что ожидается участие представителей 70 стран, сформированы 44 официальные иностранные делегации. Ожидается около 2500 участников основной программы, при этом число зарегистрированных участников впервые организованной молодежной программы уже приближается к 1500.