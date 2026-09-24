Путин назвал Форум объединенных культур значимым событием

Путин отдельно отметил тему форума – «Объединенные культуры – общие ценности». Президент подчеркнул роль культуры в укреплении взаимопонимания между людьми и народами, сохранении исторической памяти и передаче духовных и нравственных ориентиров. По его словам, уважение к традициям и самобытности друг друга, а также открытый и равноправный диалог помогают находить точки соприкосновения даже в сложных условиях.