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Прокуратура потребовала возбудить дело против Михаила Касьянова

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Внуковская межрайонная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (считается в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). Об этом говорится в заявлении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, Касьянов уже подвергался административному наказанию по этой статье, однако он продолжает распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки, указывающей на его статус иностранного агента. Материалы проверки были направлены в следственные органы. Прокуратура дополнила, что бывший премьер живет за пределами России.

Касьянов занимал должность председателя правительства РФ с 2000 по 2004 г. В дальнейшем перешел в оппозицию. В июне 2022 г. покинул Россию. Минюст внес экс-премьера в реестр иноагентов 24 ноября 2023 г.

17 ноября 2025 г. Росфинмониторинг внес Касьянова в перечень террористов и экстремистов.

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