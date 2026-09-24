Прокуратура потребовала возбудить дело против Михаила Касьянова
Внуковская межрайонная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова
По данным ведомства, Касьянов уже подвергался административному наказанию по этой статье, однако он продолжает распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки, указывающей на его статус иностранного агента. Материалы проверки были направлены в следственные органы. Прокуратура дополнила, что бывший премьер живет за пределами России.
Касьянов занимал должность председателя правительства РФ с 2000 по 2004 г. В дальнейшем перешел в оппозицию. В июне 2022 г. покинул Россию. Минюст внес экс-премьера в реестр иноагентов 24 ноября 2023 г.
17 ноября 2025 г. Росфинмониторинг внес Касьянова в перечень террористов и экстремистов.