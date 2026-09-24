Прокуратура потребовала возбудить дело против Михаила Касьянова

По данным ведомства, Касьянов уже подвергался административному наказанию по этой статье, однако он продолжает распространять сообщения и материалы без обязательной маркировки, указывающей на его статус иностранного агента. Материалы проверки были направлены в следственные органы. Прокуратура дополнила, что бывший премьер живет за пределами России.