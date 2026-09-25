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В Грузии на границе с Россией эвакуировали людей

Ксения Наумчик
Елена Афонина / ТАСС
Елена Афонина / ТАСС

На грузино-российской границе эвакуировали граждан и сотрудников КПП «Дарьяли» (Казбеги – Верхний Ларс) из-за повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.

Системы оповещения в долине Девдораки зафиксировали повышение уровня воды в устье реки. После этого находившихся на КПП граждан и сотрудников различных служб вывели в безопасное место.

Эвакуация затронула сотрудников патрульной полиции, таможенной службы и пограничной полиции, а также представителей частных компаний, работающих на пункте пропуска. Решение было принято в целях безопасности из-за изменения уровня воды.

Одновременно на участке ограничили движение автомобильного транспорта. Ограничения действуют в обоих направлениях через грузино-российскую границу.

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