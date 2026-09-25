В Грузии на границе с Россией эвакуировали людей
На грузино-российской границе эвакуировали граждан и сотрудников КПП «Дарьяли» (Казбеги – Верхний Ларс) из-за повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.
Системы оповещения в долине Девдораки зафиксировали повышение уровня воды в устье реки. После этого находившихся на КПП граждан и сотрудников различных служб вывели в безопасное место.
Эвакуация затронула сотрудников патрульной полиции, таможенной службы и пограничной полиции, а также представителей частных компаний, работающих на пункте пропуска. Решение было принято в целях безопасности из-за изменения уровня воды.
Одновременно на участке ограничили движение автомобильного транспорта. Ограничения действуют в обоих направлениях через грузино-российскую границу.