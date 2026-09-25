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Синоптик спрогнозировал теплое начало октября в Москве

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Первые пять дней октября в Москве будут преимущественно сухими и теплыми. Об этом «РИА Новости» заявил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Голубев отметил, что среднесуточная температура окажется примерно на 3 градуса выше климатической нормы. По его словам, в начале октября москвичей ожидает погода без существенных осадков и с переменной облачностью.

Синоптик назвал такую погоду «золотой осенью».

Как писали «Ведомости. Город», с 25 сентября в столичном регионе начался период властвования антициклона: в Москве до 28 сентября сохранится относительно сухая и прохладная погода. А вот в Санкт-Петербурге антициклон установится не сразу, а в ряде регионов России ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 м/с и заморозки до –5 градусов.

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