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Главная / Общество /

Штраф за каждого незаконно выловленного рака в России вырос в 15 раз

Ася Султанова

Возмещение ущерба за незаконный вылов речных раков в России выросло почти в 15 раз – со 115 до 1688 руб. за экземпляр, вне зависимости от размера и веса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

До этого речные раки в реестре проходили вместе с морскими ежами и креветками шримс-медвежатами – по 115 руб. за экземпляр. Речь идет о возмещении ущерба государству за незаконный вылов, которое назначается помимо наказания за браконьерство.

Как отмечается в материалах к постановлению, сегодня есть риск значительного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла. Теневой оборот раков растет из-за их высокой цены на рынке и слишком мягких санкций. Прежний штраф в 115 руб. был сопоставим с выручкой браконьера от продажи одной особи или даже уступал ей. Из-за этого угроза материальной ответственности не отпугивала нарушителей, а, наоборот, делала незаконный промысел выгодным и высокодоходным занятием, говорится в документе.

Как сообщало агентство «РИА Новости», нарушение правил зимней рыбалки обернется для россиян штрафом до 5000 руб. с конфискацией судна и снастей. За незаконный вылов рыбы в местах нереста штраф может составить 500 000 руб.

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