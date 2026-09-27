Штраф за каждого незаконно выловленного рака в России вырос в 15 раз

Как отмечается в материалах к постановлению, сегодня есть риск значительного сокращения популяции пресноводного рака, в том числе из-за незаконного промысла. Теневой оборот раков растет из-за их высокой цены на рынке и слишком мягких санкций. Прежний штраф в 115 руб. был сопоставим с выручкой браконьера от продажи одной особи или даже уступал ей. Из-за этого угроза материальной ответственности не отпугивала нарушителей, а, наоборот, делала незаконный промысел выгодным и высокодоходным занятием, говорится в документе.