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Туристка из Оренбургской области пропала во время отдыха в Абхазии

Татьяна Мозолевская

Туристка из Оренбургской области, отдыхающая в абхазском курортном городе Гагра, несколько дней не выходит на связь, родственники обратились в правоохранительные органы. Абхазская милиция просит сообщить любую информацию, которая известна о ее местонахождении, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 26-летняя Амина Бикбова отдыхала в Гагре вместе с подругой. 24 сентября девушки должны были уехать, но Бикбова решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья.

В настоящее время туристка по месту временного проживания не находится, ее телефон отключен. Родственники девушки обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она третьи сутки не выходила на связь.

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