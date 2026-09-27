Туристка из Оренбургской области пропала во время отдыха в Абхазии
Туристка из Оренбургской области, отдыхающая в абхазском курортном городе Гагра, несколько дней не выходит на связь, родственники обратились в правоохранительные органы. Абхазская милиция просит сообщить любую информацию, которая известна о ее местонахождении, сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 26-летняя Амина Бикбова отдыхала в Гагре вместе с подругой. 24 сентября девушки должны были уехать, но Бикбова решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья.
В настоящее время туристка по месту временного проживания не находится, ее телефон отключен. Родственники девушки обратились в УВД по Гагрскому району после того, как она третьи сутки не выходила на связь.