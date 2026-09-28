Умер основатель и лидер трио «Лойко» Сергей Эрденко

В 1990 г. Эрденко создал «Лойко», в репертуаре которого цыганская музыка сочеталась с элементами румынского, венгерского и кельтского фольклора и классической музыки. Коллектив выступал и записывался с зарубежными артистами, в том числе музыкантами The Rolling Stones и Pink Floyd, Рави Шанкаром и Гидоном Кремером.