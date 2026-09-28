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Умер основатель и лидер трио «Лойко» Сергей Эрденко

Анна Виноградова
Официальная страница Трио «ЛОЙКО» в VK
Официальная страница Трио «ЛОЙКО» в VK

Основатель и лидер трио «Лойко», скрипач Сергей Эрденко умер 25 сентября в возрасте 67 лет. О смерти музыканта сообщила директор коллектива Татиана Эрденко, информацию также подтвердила Карельская государственная филармония.

Эрденко долго болел, сообщил ТАСС драматург и театральный критик Владислав Васюхин.

В 1990 г. Эрденко создал «Лойко», в репертуаре которого цыганская музыка сочеталась с элементами румынского, венгерского и кельтского фольклора и классической музыки. Коллектив выступал и записывался с зарубежными артистами, в том числе музыкантами The Rolling Stones и Pink Floyd, Рави Шанкаром и Гидоном Кремером.

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