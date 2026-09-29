Четверо туристов оказались заблокированы в Красной пещере в Крыму
Четверо туристов застряли в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды, идет спасательная операция. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, туристы оказались заблокированы за сифонами на экстремальном маршруте. Самостоятельно выбраться из пещеры они не могут.
Спасательные работы ведутся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. К операции привлечены 28 спасателей МЧС России и «Крым-Спаса», а также семь единиц техники.
1 июня группа из четырех альпинистов из Москвы, совершавшая треккинговый маршрут в горах Кабардино-Балкарии, попросила о помощи, попав в неблагоприятные метеоусловия.