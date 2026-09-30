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Главная / Общество /

До конца всероссийского голосования за самых милых и пушистых осталось 20 дней

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Редкие виды животных и растений из всех регионов РФ вошли в список для всероссийского голосования в рамках проекта «Ведомостей» «Вместе для дикой природы». Если вы еще не сделали свой выбор, сейчас самое время помочь животным и растениям, оказавшимся на грани исчезновения.

Список для голосования определит экспертный совет проекта. Он составит порядка 200 видов, из которых россияне определят топ-100.

По итогам на конец сентября активнее всего голосование идет среди жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Краснодарского края, Свердловской области. А больше всего голосов пока получили сапсан, балтийская кольчатая нерпа, змееяд и малозаметный представитель болотных орхидей – пальчатокоренник Траунштейнера.

Сделать свой выбор можно на портале 100vidov.vedomosti.ru в двух категориях:

— «Национальные виды» – животные и растения, ставшие символами страны;

— «Региональные виды» – уникальные обитатели родного края.

Проект «Вместе для дикой природы» реализуют «Ведомости» при поддержке Фонда президентских грантов. Голосовать можно до 20 октября.

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