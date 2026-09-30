До конца всероссийского голосования за самых милых и пушистых осталось 20 дней

Редкие виды животных и растений из всех регионов РФ вошли в список для всероссийского голосования в рамках проекта «Ведомостей» «Вместе для дикой природы». Если вы еще не сделали свой выбор, сейчас самое время помочь животным и растениям, оказавшимся на грани исчезновения.