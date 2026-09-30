До конца всероссийского голосования за самых милых и пушистых осталось 20 дней
Редкие виды животных и растений из всех регионов РФ вошли в список для всероссийского голосования в рамках проекта «Ведомостей» «Вместе для дикой природы». Если вы еще не сделали свой выбор, сейчас самое время помочь животным и растениям, оказавшимся на грани исчезновения.
Список для голосования определит экспертный совет проекта. Он составит порядка 200 видов, из которых россияне определят топ-100.
По итогам на конец сентября активнее всего голосование идет среди жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Краснодарского края, Свердловской области. А больше всего голосов пока получили сапсан, балтийская кольчатая нерпа, змееяд и малозаметный представитель болотных орхидей – пальчатокоренник Траунштейнера.
Сделать свой выбор можно на портале 100vidov.vedomosti.ru в двух категориях:
— «Национальные виды» – животные и растения, ставшие символами страны;
— «Региональные виды» – уникальные обитатели родного края.
Проект «Вместе для дикой природы» реализуют «Ведомости» при поддержке Фонда президентских грантов. Голосовать можно до 20 октября.