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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе штата Вашингтон

Ведомости

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано во вторник около 14:00 по местному времени (00:00 мск в среду) в округе Китсап на западе штата Вашингтон. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ведомства, эпицентр располагался в нескольких милях к северо-западу от Гиг-Харбора, толчок зафиксирован около 14:05 по местному времени (00:05 мск).

Как отмечает The Seattle Times, Жители Сиэтла ощутили подземный толчок. Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что угроза цунами в районе Сиэтла маловероятна.

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