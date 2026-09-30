Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе штата Вашингтон
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано во вторник около 14:00 по местному времени (00:00 мск в среду) в округе Китсап на западе штата Вашингтон. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным ведомства, эпицентр располагался в нескольких милях к северо-западу от Гиг-Харбора, толчок зафиксирован около 14:05 по местному времени (00:05 мск).
Как отмечает The Seattle Times, Жители Сиэтла ощутили подземный толчок. Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что угроза цунами в районе Сиэтла маловероятна.