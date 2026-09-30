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AFP: гендиректор оператора Эйфелевой башни покинет пост после скандала

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Патрик Бранко Руиво, гендиректор SETE, управляющей Эйфелевой башней, покинет свой пост в конце 2026 г. Это связано с инцидентом, когда сотрудниц башни не допустили к работе во время визита индуистской религиозной группы, сообщает Agence France-Press (AFP).

В материале указано, что независимая фирма провела расследование и выявила ряд операционных нарушений, связанных с визитом 1 сентября. В тот день сотрудницы были отстранены, что «является неприемлемой ситуацией», говорится в заявлении SETE. Руководство заявило, что работницам не следует контактировать с делегацией из индуистской организации «Бочасанваси Шри Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха».

7 сентября башня была закрыта из-за забастовки сотрудников в знак протеста против «неприемлемых» указаний руководства.

Руиво был назначен на должность в конце 2018 г. В феврале 2024 г. Эйфелева башня была закрыта на шесть дней из-за того, что бастующие сотрудники требовали улучшить техническое обслуживание исторической достопримечательности и повысить заработную плату.

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