AFP: гендиректор оператора Эйфелевой башни покинет пост после скандала

В материале указано, что независимая фирма провела расследование и выявила ряд операционных нарушений, связанных с визитом 1 сентября. В тот день сотрудницы были отстранены, что «является неприемлемой ситуацией», говорится в заявлении SETE. Руководство заявило, что работницам не следует контактировать с делегацией из индуистской организации «Бочасанваси Шри Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха».