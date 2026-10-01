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Главная / Общество /

Арестован начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Никитушкин

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майора Сергея Никитушкина, сообщил «Коммерсантъ».

Никитушкина арестовали вечером 30 сентября. Ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР было рассмотрено на заседании в тот же день. Представитель ГВСУ заявил, что Никитушкин, оставаясь на свободе, может помешать ходу расследования. Детали дела, по которому его обвиняют генерал-майора, пока не известны.  

Звание генерал-майора Никитушкин получил в декабре 2024 г. Главное управление боевой подготовки ВС РФ занимается организацией боевой подготовки в ВС РФ, координирует деятельность органов военного управления по боевой подготовке, а также руководит развитием учебно-материального обеспечения ВС РФ.

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