Арестован начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Никитушкин

Никитушкина арестовали вечером 30 сентября. Ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР было рассмотрено на заседании в тот же день. Представитель ГВСУ заявил, что Никитушкин, оставаясь на свободе, может помешать ходу расследования. Детали дела, по которому его обвиняют генерал-майора, пока не известны.