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Ямпольская не увидела причин для образования союза «то что» в русском языке

Сергей Пахомов
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Советник президента РФ Елена Ямпольская не видит оснований для возникновения в русском языке нового составного союза «то что». Об этом она сообщила во время брифинга.

Ямпольская предположила, что со временем такой союз все-таки может стать нормой из-за частого употребления, однако в данный момент он является грубейшей речевой ошибкой. По ее словам, «в разговорном языке у нас много всего», но это не становится общепризнанным стандартом.

«Национальный словарный фонд составлял ряд нормативно-государственных словарей. Вот именно эксперты этой организации выходят с такими сообщениями», – отметила Ямпольская.

Она объяснила заявления экспертов фонда желанием «немножко подразнить публику». По ее мнению, таким образом они пытаются оживить «филологическое поле». Ямпольская положительно оценила цели лингвистов, но напомнила, что к вопросам языковых норм нужно относиться очень серьезно.

30 сентября научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов сообщил, что в русском языке может появиться союз «то что». По его словам, конструкция уже широко используется, особенно среди молодых людей. В качестве примера Пахомов привел фразу «он сказал, то что завтра придет».

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