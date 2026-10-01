Ямпольская не увидела причин для образования союза «то что» в русском языке
Советник президента РФ Елена Ямпольская не видит оснований для возникновения в русском языке нового составного союза «то что». Об этом она сообщила во время брифинга.
Ямпольская предположила, что со временем такой союз все-таки может стать нормой из-за частого употребления, однако в данный момент он является грубейшей речевой ошибкой. По ее словам, «в разговорном языке у нас много всего», но это не становится общепризнанным стандартом.
«Национальный словарный фонд составлял ряд нормативно-государственных словарей. Вот именно эксперты этой организации выходят с такими сообщениями», – отметила Ямпольская.
Она объяснила заявления экспертов фонда желанием «немножко подразнить публику». По ее мнению, таким образом они пытаются оживить «филологическое поле». Ямпольская положительно оценила цели лингвистов, но напомнила, что к вопросам языковых норм нужно относиться очень серьезно.
30 сентября научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов сообщил, что в русском языке может появиться союз «то что». По его словам, конструкция уже широко используется, особенно среди молодых людей. В качестве примера Пахомов привел фразу «он сказал, то что завтра придет».