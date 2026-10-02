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СК объявил в розыск экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Следственный комитет (СК) России установил причастность бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова к жестокому обращению с гражданским населением Донбасса. Бывшие чиновники объявлены в международный розыск, вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, сообщает ведомство.

По данным СК, с 2021 по 2023 гг, и в 2026 г. Резников и Федоров отдавали преступные приказы, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций. Это привело к массовой гибели и ранениям мирных жителей, разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

Следователи также установили причастность начальника ГУР Министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к ряду терактов на территории России. Речь о беспилотной атаке на пляж в селе Архипо-Осиповка, ударах по Нижнекамску, а также нападениях на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. Погиб 21 человек, включая детей. Иващенко и Бровди также объявлены в международный розыск.

По словам первого зампредседателя СК России Эдуарда Кабурнеева, с 2014 г. возбуждено 11 305 уголовных дел, касающихся преступлений киевского режима. Пока в суд направлено 1201 дело, 1252 лица осуждены. В отношении 1153 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.

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