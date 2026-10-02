СК объявил в розыск экс-министров обороны Украины Резникова и Федорова

Следователи также установили причастность начальника ГУР Министерства обороны Украины Олега Иващенко и командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди к ряду терактов на территории России. Речь о беспилотной атаке на пляж в селе Архипо-Осиповка, ударах по Нижнекамску, а также нападениях на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. Погиб 21 человек, включая детей. Иващенко и Бровди также объявлены в международный розыск.