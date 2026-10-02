В Иркутской области приняли меры для локализации опасной инфекции
В Иркутской области приняты все необходимые оперативные меры для локализации опасной инфекции, подозрение на которую выявили в регионе. Об этом ТАСС заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его словам, власти действуют совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. При этом Кобзев отметил, что говорить о характере выявленной инфекции пока преждевременно.
Кобзев добавил, что специалисты продолжают оценивать ситуацию и определять дальнейшие меры реагирования.
Утром 2 октября Кобзев сообщил о проведении внеочередного заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Поповой в связи с появившейся информацией о подозрении на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией. По его словам, Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На заседании также утвердили оперативный план действий. Губернатор отметил, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение.