В Иркутской области приняли меры для локализации опасной инфекции

Утром 2 октября Кобзев сообщил о проведении внеочередного заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Поповой в связи с появившейся информацией о подозрении на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией. По его словам, Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На заседании также утвердили оперативный план действий. Губернатор отметил, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение.