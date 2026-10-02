Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,476+0,5%UTAR8,59+0,82%KLVZ1,878-0,11%IMOEX2 267,68-0,53%RTSI858,15-0,53%RGBI111,23-0,03%RGBITR763,54+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Иркутской области приняли меры для локализации опасной инфекции

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Иркутской области приняты все необходимые оперативные меры для локализации опасной инфекции, подозрение на которую выявили в регионе. Об этом ТАСС заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, власти действуют совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. При этом Кобзев отметил, что говорить о характере выявленной инфекции пока преждевременно.

Кобзев добавил, что специалисты продолжают оценивать ситуацию и определять дальнейшие меры реагирования.

Утром 2 октября Кобзев сообщил о проведении внеочередного заседания областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Поповой в связи с появившейся информацией о подозрении на случай заболевания жителем региона особо опасной инфекцией. По его словам, Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На заседании также утвердили оперативный план действий. Губернатор отметил, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её