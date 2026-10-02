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Учебник по основам российского менеджмента в 2027 году введут как основной

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Учебник по основам российского менеджмента будет введен как основной в 2027 г. Об этом в интервью ТАСС в рамках IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития» в Железноводске заявила заместитель директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте РФ Наталья Евтихиева.

«Я думаю, что со следующего года уже основы российского менеджмента будут заводиться как учебник основной и дальше будут другие учебники. Это все очень непросто, и «по щелчку» ничего не переключается – это большая работа. Она была проделана не один год», – сказала она.

Евтихиева добавила, что ранее большинство учебников по данной дисциплине основывалось на международных практиках, поэтому они не до конца отвечали российским запросам. Ввод новых учебников также повлечет изменение образовательной программы, а также способов и инструментов ее реализации. «Молодое поколение надо готовить к новой российской системе», – заключила замдиректора.

9 августа Минпросвещения утвердило обновленный федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования, в него вошли «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6–7-х классов, «Обществознание: базовый уровень» для колледжей и техникумов и др.

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