После обрушения в шахте под Североуральском находятся 98 горняков
В шахте «Черемуховская» под Североуральском Свердловской области, где в ночь на 3 октября из-за обрушения погиб горняк, находятся 98 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«Всего в шахте находятся 98 человек, эвакуация не производится. На режим работы шахты происшествие не повлияло», – говорится в сообщении.
В 05:22 (мск) спасателям поступило сообщение об обрушении горной породы в шахте «Черемуховская» на горизонте 1040 м. В этот момент на аварийном участке находился один человек, который не выходил на связь. В 06:11 (мск) военизированный горноспасательный взвод сообщил об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.
Прокуратура Сверловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда. По данным ведомства, шахта работает в штатном режиме. Работы временно прекратили только на участке обрушения породы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).