После обрушения в шахте под Североуральском находятся 98 горняков

В 05:22 (мск) спасателям поступило сообщение об обрушении горной породы в шахте «Черемуховская» на горизонте 1040 м. В этот момент на аварийном участке находился один человек, который не выходил на связь. В 06:11 (мск) военизированный горноспасательный взвод сообщил об обнаружении тела мужчины без признаков жизни.