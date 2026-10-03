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Умер Анатолий Кашпировский

Популярность ему принесли телевизионные сеансы в 1980-х, где россияне «заряжали» воду
Анна Виноградова

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Он скончался 3 октября в 06:45 мск в больнице, сообщил ТАСС его директор Сергей Рудых. Причиной смерти, по его словам, стала остановка сердца.

Кашпировский родился 11 августа 1939 г. и окончил Винницкий медицинский институт. Около 25 лет он работал психиатром и психотерапевтом.

Он получил всесоюзную известность в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.

16 февраля 2012 г. ЦИК регистрировал Кашпировского доверенным лицом кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. В списке из 15 доверенных лиц он значился под номером девять, а его основным местом работы было указано «пенсионер».

Кашпировский был депутатом Госдумы первого созыва от ЛДПР.

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