Умер Анатолий Кашпировский

Умер Анатолий КашпировскийПопулярность ему принесли телевизионные сеансы в 1980-х, где россияне «заряжали» воду
Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Он скончался 3 октября в 06:45 мск в больнице, сообщил ТАСС его директор Сергей Рудых. Причиной смерти, по его словам, стала остановка сердца.
Кашпировский родился 11 августа 1939 г. и окончил Винницкий медицинский институт. Около 25 лет он работал психиатром и психотерапевтом.
Он получил всесоюзную известность в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.
16 февраля 2012 г. ЦИК регистрировал Кашпировского доверенным лицом кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. В списке из 15 доверенных лиц он значился под номером девять, а его основным местом работы было указано «пенсионер».
Кашпировский был депутатом Госдумы первого созыва от ЛДПР.