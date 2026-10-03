В «Шереметьево» сняли ограничения на полеты
В московском аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
3 октября Росавиация неоднократно вводила и снимала ограничения в российских аэропортах. К 7:09 мск были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов во «Внуково», а также в авиагаванях Калуги и Саратова. В 10:39 ведомство приостановило работу аэропорта Геленджика, а в 12:55 сообщило о снятии ограничений там и в Краснодаре.
В 14:25 ограничения на прием и выпуск самолетов в Геленджике и Краснодаре ввели повторно. В 14:37 Росавиация также ограничила работу аэропорта Калуги. Спустя пять минут ведомство сообщило о снятии ограничений в Сочи. Во всех случаях Росавиация объясняла меры необходимостью обеспечения безопасности полетов.