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Мать четверых детей Маска сообщила о разрыве с бизнесменом

Ася Султанова

Мать четверых детей американского бизнесмена Илона Маска Шивон Зилис сообщила о расставании с предпринимателем. Об этом она написала в соцсети X.

«Мы всегда были его безопасным пространством. Местом, где все мы были безмерно рады его видеть и которое всегда было полно счастья и любви, а не войны, в отличие от его в остальном воинственного существования», – написала она.

Зилис отметила, что любила Маска «больше самой жизни» и «бесконечно благодарна» за детей. Она также выразила надежду, что они с Маском смогут стать отличными друзьями и партнерами по воспитанию детей.

В мае The Wall Street Journal писала, что Зилис познакомилась с Маском через OpenAI в 2016 г., где она работала волонтером-консультантом, отказавшись от предложения занять должность главного операционного директора. Она вошла в совет директоров в 2020 г., после того как Маск прекратил жертвовать деньги некоммерческой организации, находящейся в центре судебного спора.

У Маска 14 детей от четырех женщин.

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